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    Сотни тысяч людей вышли на первомайские демонстрации во Франции

    2 Мая 2023, 08:13

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Сотни тысяч людей вышли на первомайские демонстрации во Франции, выразив протест против непопулярной пенсионной реформы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Более 100 полицейских и жандармов получили ранения в ходе приуроченных ко Дню труда акций протеста против пенсионной реформы во Франции.

    Как сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, 20 стражей порядка были ранены в Париже. По всей стране задержано около 300 демонстрантов.

    По оценкам МВД, в общей сложности в манифестациях во Франции приняли участие около 800 тысяч человек. Организаторы оценивают это число гораздо выше - более чем в 2 миллиона - и называют протест всенародным.

    Как ожидается, закон о пенсионной реформе, предусматривающий повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, вступит в силу осенью.

    Инициатива, принятая правительством без голосования в парламенте, вызвала протесты и забастовки по всей стране.

    «Важно сказать, что мы не согласны, продолжать говорить об этом, повторять это», - считает одна из участниц демонстрации.

    «До самой пенсии - да, я не сдамся!», - заявил житель Парижа.

    «Это действительно непопулярная реформа, и они провели ее силой. Это оскорбление демократии и французского народа. Всем надоела та отстраненность, с которой правительство обращается с нами», - добавили другие демонстранты.

    Профсоюзы называют нынешние первомайские выступления историческими и заявляют, что народный гнев выходит за рамки пенсионной реформы, отражая отсутствие доверия к политической власти.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Франция Мировые новости
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