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    Сотни мигрантов собрались на границе Беларуси с Польшей

    8 Ноября 2021, 21:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В понедельник у пограничного перехода Брузги-Кузница на польско-белорусской границе собрались сотни беженцев – такого наплыва здесь не было с начала миграционного кризиса между Минском и его западными соседями. Белорусские власти в очередной раз обвинили Варшаву в бесчеловечности, минобороны Польши заявило о готовности защищать границу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Утром восьмого ноября министерство обороны Польши опубликовало видеозапись, снятую с воздуха, на кадрах видно, как сотни людей столпились у пункта пропуска «Кузница» (КПП на польской стороне). Глава польского военного ведомства Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят более 12 тысяч военных в боевой готовности.

    «Мы готовы защищать польскую границу», - написал он у себя в Twitter. Сообщалось также, что к границе с Польшей также направляет свои войска Литва.

    Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой толпа мигрантов (или «туристов», как называют их белорусские власти) движется к польской границе по трассе с вещами в сопровождении людей в форме. По сообщениям «Нашей Нивы», мигранты устроили перевалочный пункт в лесах, находящихся неподалеку от границы (об этом же свидетельствуют видеозаписи, снятые самими беженцами).

    Днем 8 ноября мигранты попытались перерезать колючую проволоку на ограждении, а также повредить его с помощью бревен. Польские пограничники применили против них газ.

    Минск неоднократно обвинял Варшаву в жестоком обращении с мигрантами, сейчас подобные обвинения зазвучали снова. В госпогранкомитете Беларуси заявили, что «на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей».

    «Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали», - заявили в ведомстве.

    Варшава обвинила Минск в попытке провокации. По мнению властей Евросоюза, Беларусь ведет гибридную войну, принимая беженцев с Ближнего Востока и отправляя их в Литву и Польшу. Александр Лукашенко много раз отвечал на это, что после введения санкций у Минска нет денег, чтобы решать проблему мигрантов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Беларусь Польша Мировые новости мигранты
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