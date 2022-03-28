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    Состязания по исполнению жарапазан пройдут в Казахстане в месяц Рамазан

    28 Марта 2022, 17:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В месяц Рамазан в Казахстане будут состязания по исполнению жарапазан. Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жарапазан – песня о приходе священного месяца Рамазан, призывающая народ к благонравию. Исполнение жарапазан – одна из наших хороших традиций. Духовное управление мусульман Казахстана планирует в месяц Рамазан провести состязания по исполнению жарапазан наизусть. В связи с этим, призываю представителей средств массовой информации поддержать эту инициативу Духовного управления, пропагандировать ее среди общественности», – сказал Н. Таганулы.

    Глава ДУМК также отметил, что в Казахстане всесторонне пропагандируется учение ихсан, которого придерживались казахи в течение веков.

    Напомним, ранее руководство ДУМК дало разъяснения по направленности и содержанию учения ихсан.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Религия Культура Общество ДУМК Ораза айт
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