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    Состояние упавшей в открытый колодец женщины прокомментировали столичные врачи

    26 Января 2023, 12:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состояние упавшей в открытый колодец женщины прокомментировали в столичном управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ДЧС Астаны проинформировали, что по прибытию для оценки состояния женщины в колодец спустились спасатели и медицинский работник для оказания доврачебной медицинской помощи.

    В управлении общественного здравоохранения города прокомментировали состояние пострадавшей.

    Пациентку при поступлении доставили в приемный покой ГМБ 2, после осмотра профильных специалистов у нее выявили закрытый перелом костей.

    «Было проведено оперативное вмешательство в отдел левой плечевой кости. На данный момент пациентка находится в отделении травматологии. Состояние стабильное. Лечение и обследование получает в полном объеме», - сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения на запрос МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что по проспекту Ұлы Дала и улицы Аныракай в открытый колодец упала женщина.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Происшествия Общество
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