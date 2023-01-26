Состояние упавшей в открытый колодец женщины прокомментировали столичные врачи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состояние упавшей в открытый колодец женщины прокомментировали в столичном управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Астаны проинформировали, что по прибытию для оценки состояния женщины в колодец спустились спасатели и медицинский работник для оказания доврачебной медицинской помощи.

В управлении общественного здравоохранения города прокомментировали состояние пострадавшей.

Пациентку при поступлении доставили в приемный покой ГМБ 2, после осмотра профильных специалистов у нее выявили закрытый перелом костей.

«Было проведено оперативное вмешательство в отдел левой плечевой кости. На данный момент пациентка находится в отделении травматологии. Состояние стабильное. Лечение и обследование получает в полном объеме», - сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения на запрос МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что по проспекту Ұлы Дала и улицы Аныракай в открытый колодец упала женщина.



