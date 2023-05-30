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    Состояние ТЭЦ в некоторых регионах является критическим – глава Минэнерго Казахстана

    30 Мая 2023, 12:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рассматриваются вопросы для финансирования ремонта ТЭЦ в рамках выделения средств из резерва Правительства. Об этом сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Состояние ТЭЦ в некоторых регионах является критическим, определена группа ТЭЦ, к которым требуется особое внимание, в том числе на уровне Правительства. Рассматриваются вопросы для финансирования ремонта данных ТЭЦ в рамках выделения средств из резерва Правительства, исходя из технического состояния, исходя из рисков чрезвычайных ситуаций, эксплуатации данных станций», - сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    Министр уточнил, какие ТЭЦ находятся в самом критическом состоянии.

    «Это Риддер в первую очередь, это Экибастузская ТЭЦ, это Темиртау. Сейчас акцент работы и Правительства, и местных органов власти как раз направлен на то, чтобы вот в этой подготовке к зиме провести в необходимом объеме работы, чтобы минимизировать все риски прохождения отопительного сезона», - подчеркнул глава Минэнерго.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Минэнерго РК ТЭЦ
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