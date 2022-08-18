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    Состояние сбитой в Атырау на пешеходном переходе девушки прокомментировали медики

    18 Августа 2022 14:16

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау врачи рассказали о состоянии сбитой прошлой ночью на пешеходном переходе девушки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, девушка, которой не исполнилось18 лет, была помещена в детскую больницу. У пострадавшей в результате наезда машины на пешеходном переходе диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, травма живота.

    «Состояние пациентки стабильное. Она находится под наблюдением врачей», - сообщили в областном управлении здравоохранения.

    Семнадцатилетний парень, находившийся рядом с девушкой, от госпитализации отказался.

    Как ранее сообщалось, сбившего подростков водителя разыскивают в Атырау.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #ДТП #Происшествия #Здравоохранение #Атырау
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