Состоялся юбилейный выпуск курсантов Пограничной академии КНБ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Пограничной академии КНБ состоялась церемония 30-го юбилейного выпуска молодых офицеров. Первое офицерское звание «лейтенант» присвоено 214 курсантам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель КНБ генерал-лейтенант Ермек Сагимбаев, ветераны и родители выпускников.

Е.Сагимбаев поздравил и пожелал выпускникам успехов и новых профессиональных достижений. Отметил, что охрана рубежей Отечества была и остается одной из самых ответственных и почетных задач. Также им выражены слова благодарности руководству и профессорско-преподавательскому составу учебного заведения.

По сложившейся традиции мероприятие завершилось прощанием с Боевым Знаменем Академии и парадным маршем выпускников с исполнением гимна Пограничной академии КНБ.