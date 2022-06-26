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    Состоялся юбилейный выпуск курсантов Пограничной академии КНБ

    26 Июня 2022, 17:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Пограничной академии КНБ состоялась церемония 30-го юбилейного выпуска молодых офицеров. Первое офицерское звание «лейтенант» присвоено 214 курсантам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    В торжественном мероприятии приняли участие председатель КНБ генерал-лейтенант Ермек Сагимбаев, ветераны и родители выпускников.

    Е.Сагимбаев поздравил и пожелал выпускникам успехов и новых профессиональных достижений. Отметил, что охрана рубежей Отечества была и остается одной из самых ответственных и почетных задач. Также им выражены слова благодарности руководству и профессорско-преподавательскому составу учебного заведения.

    По сложившейся традиции мероприятие завершилось прощанием с Боевым Знаменем Академии и парадным маршем выпускников с исполнением гимна Пограничной академии КНБ.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Вузы Пограничники Видео КНБ
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