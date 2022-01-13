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    Состоялся разговор Алихана Смаилова с Премьер-Министром Азербайджана А. Асадовым

    13 Января 2022, 18:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с Премьер-Министром Азербайджанской Республики Али Идаят оглы Асадовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Премьер-Министр Азербайджанской Республики А. Асадов поздравил А. Смаилова с назначением на пост Премьер-Министра Республики Казахстан. А. Асадов выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате агрессии деструктивных сил, а также поддержку казахстанскому народу в столь трудный для страны момент.

    «Азербайджан является надежным стратегическим партнером Казахстана. Между нашими странами налажены конструктивный политический диалог и плодотворное взаимодействие по широкому спектру двусторонних отношений. Мы настроены на расширение и углубление взаимовыгодных торгово-экономических связей», — сказал А. Смаилов.

    Премьер-Министр АР А. Асадов пригласил Премьер-Министра РК А. Смаилова совершить визит в Азербайджан в удобное для него время. Азербайджан — важный торгово-экономический партнер Казахстана. По итогам 10 месяцев 2021 года объем взаимной торговли составил $261 млн, что в три раза больше показателя за аналогичный период 2020 года и значительно превышает допандемический уровень 2019 г. В текущем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Азербайджан
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