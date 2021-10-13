Состоялся первый официальный визит министра иностранных дел Монголии в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках участия в 6-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов СВМДА состоялся первый в истории казахстанско-монгольских отношений официальный визит Министра иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Республику Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

В рамках визита глава внешнеполитического ведомства Монголии провела также встречи с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, Премьер-Министром Республики Казахстан Аскаром Маминым, исполняющим обязанности министра иностранных дел РК Аканом Рахметуллиным, а также ряд встреч с главами других государственных органов и учреждений.

В ходе указанных встреч были обсуждены вопросы двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействие сторон в рамках региональных и международных организаций, таких как ООН, СВМДА, ШОС и др.

На встрече в МИД отмечена положительная динамика товарооборота между Казахстаном и Монголией в текущем году и выражено обоюдное намерение усилить работу в рамках совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Кроме того, подчеркнута важность развития культурно-гуманитарных связей и образовательных программ между двумя странами.

В свою очередь, министр Б. Батцэцэг сообщила о готовности монгольской стороны расширять сотрудничество в сферах сельского хозяйства и горнорудной промышленности. Стороны отметили, что казахстанская диаспора в Монголии является «живым мостом», способствующим укреплению двустороннего сотрудничества.

В ходе визита между внешнеполитическими ведомствами двух стран подписан План по сотрудничеству на 2021-2024 годы.