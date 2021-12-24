Состоялось итоговое заседание Общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 декабря текущего года прошло заседание Общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции. В ходе мероприятия были представлены результаты работы Агентства в уходящем году, презентован проект Концепции антикоррупционной политики на предстоящие пять лет, а также утвержден план работы Общественного совета на первое полугодие 2022 года, передает МИА «Казинформ».

Председатель Общественного совета Дархан Қыдырәлі, приветствуя участников заседания, отметил важность конструктивного взаимодействия Антикоррупционной службы, научного сообщества и гражданского сектора.

«Как известно, Главой нашего государства провозглашен главный принцип в работе госаппарата – это концепция «слышащего государства». И поэтому в нашей общей работе, мы в первую очередь, ориентируемся на удовлетворение нужд и ожиданий граждан в вопросах противодействия коррупции. Однако эта работа не может быть достигнута только силами Агентства. В ней должны принимать участие все слои общества: граждане и общественные активисты, предприниматели и средства массовой информации, госорганы и неправительственные организации. Поэтому, если мы не изменим свое сознание в отношении коррупции, ни действенные законы, ни строгие наказания, не принесут результата. Общественный Совет является реальной силой, на которую Агентство может опереться при реализации антикоррупционной стратегии», - подчеркнул Д. Қыдырәлі.

В свою очередь, Председатель Агентства М.Ахметжанов поблагодарил членов Общественного совета за внесенный вклад в разработку Концепции - важного стратегического документа по противодействию коррупции.

«Также важно отметить, что в Концепцию заложены предложения представителей гражданского общества и, в том числе, членов Общественного совета. В стратегический документ были включены ваши предложения, в частности, такие как, регулирование лоббистской деятельности, сокращение оснований для закупок из одного источника, учреждение научного центра по вопросам изучения и анализа коррупции, принятие мер по защите прав журналистов, освещающих антикоррупционную деятельность и др. Новый стратегический документ нацелен на более комплексную и глубокую работу по искоренению предпосылок коррупции. Важная роль отведена изменению сознания и моральных устоев. Наша цель – формирование общества с крепким антикоррупционным иммунитетом. Будут созданы такие условия, когда коррупция станет материально невыгодной для всех, в первую очередь для чиновников. Мы намерены подготовить отдельный коммуникационный план по разъяснению хода реализации концепции. Это как раз и предусматривает проектный подход, в рамках которого будет реализовываться наша концепция. Предстоит большая и слаженная работа совместно с общественностью», - отметил глава ведомства.

В рамках обсуждения докладов члены Общественного совета озвучили ряд предложений и рекомендаций по устранению коррупционных рисков в сферах транспортного контроля, государственных закупок и др.