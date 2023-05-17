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    Состоялись телефонные разговоры Касым-Жомарта Токаева с лидерами ряда государств

    17 Мая 2023, 19:29

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Состоялись телефонные разговоры Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с лидерами ряда государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    По телефону Главу государства тепло поздравили с 70-летним юбилеем Президент России Владимир Путин, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.

    Главы государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелали ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана
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