Состоялись телефонные разговоры Касым-Жомарта Токаева с лидерами ряда государств

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Состоялись телефонные разговоры Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с лидерами ряда государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По телефону Главу государства тепло поздравили с 70-летним юбилеем Президент России Владимир Путин, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.

Главы государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелали ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана.



