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    Состоялась презентация книги «Казахстан и Центральная Азия между вызовами из прошлого и грядущего»

    3 Февраля 2023, 13:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице состоялась презентация книги «Казахстан и Центральная Азия между вызовами из прошлого и грядущего» известного международника Саната Кушкумбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На презентации книги присутствовали представители дипломатических, научно-исследовательских, аналитических кругов. Мероприятие приурочено к 30-летию основания Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК. Заместитель директора КИСИ, автор книги Санат Кушкумбаев внес большой вклад в формирование внешнеполитического курса нашей страны, вопросов глобальной и региональной безопасности. В книге собраны статьи и выступления, в которых отражена эволюция региона, анализируются основные вызовы и риски, прослеживаются тренды и сценарии развития.

    Открывая презентацию, директор Казахстанского института стратегических исследований Еркин Тукумов подчеркнул, что эта книга – результат многолетнего труда Саната Кушкумбаева. По его словам, актуальность публикации именно сегодня очень высока. Благодаря ей можно глубже понять внутренние процессы Центрально-Азиатского региона как в историческом, так и в политологическом аспекте.

    «На фоне обострения международной нестабильности значение регионального взаимодействия растет. Центральная Азия снова находится в фокусе большой международной политики, теперь уже в роли моста между Восточной, Южной Азией и Западом. Мы, как эксперты КИСИ, придаем очень большое, ключевое значение страноведческим исследованиям в регионе. Для нашего института Центральная Азия – это безусловный приоритет, и мы успешно продвигаем кооперационную повестку на экспертном уровне. КИСИ стал уже традиционной площадкой для встреч с коллегами из Центральной Азии. Мы провели несколько крупных мероприятий в прошлом году. Недавно, 20 января организовали совместно с МИД РК экспертную встречу «Центральная Азия-2030: образы будущего». Впервые на одной сессии собрались главы всех ведущих институтов и центров стратегических исследований пяти стран Центральной Азии. Это мероприятие вызвало высокую заинтересованность центральноазиатских партнеров», – сказал глава института.

    Еркин Тукумов также добавил, что в книге Саната Кушкумбаева обозначаются текущие и будущие тренды регионального развития, затрагиваются важные вопросы безопасности и идентичности.

    «Данная книга – результат многолетнего труда, включая исследования, опросы и экспертные коммуникации. Благодаря ей можно глубже понять внутренние процессы центральноазиатского региона, как в историческом, так и в политологическом аспекте. В рамках выстраивания субъектности Центральной Азии монография Саната Кушкумбаева имеет особую ценность для исследователей и экспертов всего региона», - добавил глава КИСИ.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Центральная Азия Общество Экспертиза
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