Составленную в конце 19-го века карту Костаная нашли в Санкт-Петербурге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Карту Костаная, составленную в конце 19-го века, нашел в архиве Санкт-Петербурга доктор филологических наук и профессор КРУ им. Байтурсынова Алмасбек Абсадык, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Карта была составлена ​​по распоряжениям военного генерал-губернатора Торгайской области от 25 апреля 1895 года и от 30 апреля 1896 года. Согласно историческим данным, в те годы пост военного генерал-губернатора Торгайской области занимал генерал-майор Ю.Ф. Барабаш. Белоглазов тогда был старшим топографом Лесного ведомства и исполнил распоряжение губернатора. Размер найденной карты примерно формата А1, она состоит из двух частей. Точная дата создания карты неизвестна. Профессор А. Абсадык предполагает, что это было примерно между 1896 и 1902 годами. Считается, что это первая карта Костаная.

«По историческим данным, в 1902 году торгайский генерал-губернатор обратился в Межевую контору министерства юстиции с просьбой выслать в регион землемера, чтобы замерить земли города Костаная. Обычно землемера вызывают, корда уже готов чертеж карты, - рассказал А. Абсадык. — На карте город прочерчен с запада на север, то есть вдоль русла реки Тобыл. Тем самым, целью было, вероятно, обозначить границу города, расположенного на левом берегу реки».

По данным А. Абсадыка, 30 ноября 1907 года составленная Белоглазовым карта была осмотрена чертежным отделом главного управления земельного расселения и земельных дел Министерства внутренних дел, и к ней были написаны некоторые замечания. На карте они отмечены красным. Карта была полностью нарисована и готова до 1907 года.

На карте не отмечена мечеть в центре города, построенная братьями Яушевыми. Это связано с тем, что на момент составления карты этого здания еще не было. Возможность получить разрешение на его строительство появилась только после 17 октября 1905 года.

Согласно карте, большая часть производственных центров расположена по другую сторону Абил-сая (на карте как «Абем-сай» - прим. автора) в южном крыле и Ордабай-сая в северном крыле. Первая естественная граница города была определена генерал-губернатором Торгайского края А.П. Константиновичем как расстояние между двумя оврагами. Позже город постепенно расширяется и превосходит его. Торговые места сначала перенесут на другой берег реки, а затем там откроют производственные мощности.

Также согласно карте, за логом Абил-сая расположены татарская слободка, мусульманское кладбище, торговые дома, кирпичный завод, склад боеприпасов и керосина купца Стахаева.

«Имеются исторические причины расположения Татарской слободки по ту сторону Абил-сая. До манифеста 17 октября 1905 года в городе имели право жить только православные верующие, купцы и государственные служащие, уполномоченные особым указом царя. В этом и заключается тайна расселения татарского населения на окраине города и улица, где поселилось казахское население, называется Казахская», - отметил А. Абсадык.

С северной стороны Ордабай-сая, согласна карте, находилась пивоварня швейцарского купца Лореца, а с другой стороны – бойня, Иверский женский монастырь, кожевенный завод. По этому месту проходит дорога от Костаная до станции Усть-Уй в устье реки Уй до Тобыла (ныне шоссе Введенка).

Копия карты в качестве исторического экспоната передана Костанайскому областному историко-краеведческому музею.