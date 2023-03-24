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    Состав депутатов городского маслихата обновился в Петропавловске

    24 Марта 2023, 19:19

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Петропавловская городская избирательная комиссия огласила итоги выборов депутатов маслихата, избираемых по одномандатным территориальным округам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутатами городского маслихата избраны:

    по избирательному округу № 1 – Марат Искаков, 54 года, заместитель директора региональной палаты предпринимателей «Атамекен»;

    по избирательному округу № 2 – Гумар Нуртаза, 31 год, генеральный директор ТОО «SAB BARAKAT»;

    по избирательному округу № 3 – Закиржан Мамлютов, 42 года, директор ТОО «Qz media Portal»;

    по избирательному округу № 4 – Асемгуль Ахметова, 36 лет, председатель Петропавловского филиала партии «АMANAT»;

    по избирательному округу № 5 – Каныш Бижанов, 46 лет, директор областного центра фтизиопульмонологии;

    по избирательному округу № 6 – Болат Кожахметов, 60 лет, заместитель председателя Северо-Казахстанского областного филиала ОО «Народная партия Казахстана»;

    по избирательному округу № 7 – Руслан Шарипов, 47 лет, директор ТОО «Инфотехцентр СК»;

    по избирательному округу № 8 – Арман Бердагулов, 1985 года рождения, временно безработный;

    по избирательному округу № 9 – Салимхан Сабитов, 32 года, ТОО директор «Автошкола «Ровная дорога»;

    по избирательному округу № 10 – Юрий Бацанов, 65 лет, генеральный директор ПК «Аварийная служба»;

    по избирательному округу № 11 – Сергей Тимофеев, 64 года, директор ТОО «Основание»;

    по избирательному округу № 12 – Арман Саутов, 46 лет, исполнительный директор ТОО «Кызылжар су»;

    по избирательному округу № 13 – Сергей Зуев, 38 лет, врач-хирург многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи;

    по избирательному округу № 14 – Елена Семидоцких, 39 лет, индивидуальный предприниматель;

    по избирательному округу № 15 – Павел Афанасьев, 48 лет, старший преподаватель НАО «Северо-Казахстанский университет им. М.Козыбаева»;

    по избирательному округу № 16 – Рашбиль Евдаев, 68 лет, руководитель ИП «Евдаев»;

    по избирательному округу № 17 – Лаура Каиржанова, 54 года, руководитель филиал АГУ при Президенте РК по СКО;

    по избирательному округу № 18 – Лаззат Жалмуканова, 61 год, директор школы №17 города Петропавловска.

    Общее число кандидатов – 51. В списки избирателей были включены 159 380 горожан. В голосовании приняли участие 58 753 человек.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Выборы Маслихат Петропавловск
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