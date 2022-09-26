Сорвавшегося с водопада мужчину спасли в Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Мужчина спасен после падения с высоты 20 метров на популярном водопаде Лейк-Дистрикт, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Инцидент произошел в заповеднике, расположенном в Камберлендских горах на северо-западе Англии, в графстве Камбрия.

В спасательной операции приняли участие 24 добровольца из горноспасательной команды, которые спустились с водопада, чтобы помочь раненому мужчине.

Пострадавший получил травмы головы, плеча и спины. С помощью веревок его извлекли из ущелья, после чего он был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Добровольцы-горноспасатели были около озера Красный Тарн, у подножия горы Хелвеллин, помогая женщине, которая поскользнулась и получила травму лодыжки, когда поступил звонок с водопада близ озера Алсуотер.

Представитель команды пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и призвал туристов проявлять осторожность у края водопадов, так как они могут быть скользкими.

Фото: bbc.com