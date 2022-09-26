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    Сорвавшегося с водопада мужчину спасли в Великобритании

    26 Сентября 2022, 21:51

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Мужчина спасен после падения с высоты 20 метров на популярном водопаде Лейк-Дистрикт, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Инцидент произошел в заповеднике, расположенном в Камберлендских горах на северо-западе Англии, в графстве Камбрия.

    В спасательной операции приняли участие 24 добровольца из горноспасательной команды, которые спустились с водопада, чтобы помочь раненому мужчине.

    Пострадавший получил травмы головы, плеча и спины. С помощью веревок его извлекли из ущелья, после чего он был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

    Добровольцы-горноспасатели были около озера Красный Тарн, у подножия горы Хелвеллин, помогая женщине, которая поскользнулась и получила травму лодыжки, когда поступил звонок с водопада близ озера Алсуотер.

    Представитель команды пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и призвал туристов проявлять осторожность у края водопадов, так как они могут быть скользкими.

    Фото: bbc.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Великобритания Мировые новости
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