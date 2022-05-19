Сорок лет искала могилу погибшего в годы ВОВ отца 82-летняя актюбинка

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 40 лет искала и нашла место захоронения отца участника Великой Отечественной войны 82-летняя актюбинка Маржан Казиева. В ходе акции «Жәдігер жерде қалмасын!» женщина передала в актюбинский краеведческий музей фрагмент винтовки Мосина, обнаруженный во время раскопок с мест боев под Сталинградом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках акции фонды областного краеведческого музея были пополнены ценными предметами из личных архивов доктора медицинских наук, академика Национальной Академии наук Казахстана Намаза Изимбергенова, деятеля культуры РК, краеведа Еркина Курманбека, академика Академии социальных наук РК Амангелди Айталы и других.

Свою историческую реликвию, связанную с историей поиска отца Азамата Казиева, передала его дочь Маржан.

Азамат Казиев родился в 1908 году в село Домбаровское Оренбургской области. Рано осиротел, воспитывался у родственников. Повзрослев, переехал в Актюбинскую область КазССР. Женился. С начала войны был призван на фронт. После тяжелого ранения в 1942 году был на лечении в госпитале города Белебея Башкирской АССР. После госпиталя он был направлен запасным стрелковым полком 97-м обратно на фронт.

«О 97-м запасном стрелковом полке сведений получить не удалось. По словам моей матери, в последнем письме отец находился у реки Дон, где шла ожесточенная борьба. С этого момента связь с отцом оборвалась. В декабре 1942 года пришло извещение, что он пропал без вести.

В течение 40 лет я искала место его захоронения, в архивах. Многолетние поиски увенчались успехом. Выяснилось, что он был в составе дивизии, которая обороняла господствующие над Сталинградом высоты 122,7 и 130,7», - сказала Маржан Казиева.

Обе высоты находятся возле села Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области и представляет собой большую братскую могилу, где покоятся тысячи казахстанцев. М. Казиева установила там надгробный памятник отцу.

«Мы посетили братскую могилу, где покоится мой отец, установили памятник, возложили венки. На месте погребения воинов работает поисковый отряд, который передал нам некоторые экспонаты. Мы решили передать в актюбинский музей, как память о казахстанцах, защищавших Сталинград», - добавила М. Казиева.