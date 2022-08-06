Соревнования среди пациентов с пересаженными органами пройдут в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 8 по 11 августа в Нур-Султане пройдут республиканские спортивные соревнования, приуроченные к 10-летнему юбилею первой трансплантации сердца, сделанной Жанибеку Успанову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Десять лет назад, 8 августа 2012 года, в Казахстане была проведена первая операция по пересадке органов от посмертного донора.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 150 человек со всех регионов нашей страны, переживших трансплантацию органов или находящихся на диализе, ожидающих спасительную операцию.

«За плечами каждого из участников соревнований — уникальная история преодоления, наполненная болью, трагедией и радостью новой жизни, полученной в результате пересадки донорского органа. Наша общественная организация устраивает данные соревнования для привлечения внимания общества к проблеме трансплантации органов в Казахстане, это призыв всех остальных задуматься о важности развития донорства в стране и спасения тысяч тяжело больных людей, ожидающих своей очереди на пересадку», - говорит организатор и участник спортивного форума Жанибек Успанов, председатель общественного объединения трансплантированных больных «Өмір тынысы».

Данная общественная организация поставила своей целью содействовать улучшению качества и продолжительности жизни людей после трансплантации и развитию посмертного донорства и пересадки органов в Казахстане. «Өмір тынысы» представляет Казахстан во Всемирной и Европейской федерации спорта после трансплантации, которая объединяет 17 стран, и регулярно принимает участие в международных соревнованиях. Казахстанцы нередко становятся призерами и победителями таких турниров.

Республиканские соревнования, приуроченные к 10-летию первой трансплантации в Казахстане, пройдут в разных возрастных категориях по пяти видам спорта - плаванию, настольному теннису, боулингу, волейболу, дартсу.

Сегодня трансплантология является одним из наиболее востребованных видов высокотехнологичной медицинской помощи, позволяющей не только сохранить жизнь больному, но и существенно повысить качество его жизни.

Сегодня более 3-х тыс. казахстанцев остро нуждаются в пересадке органов, среди которых 79 детей на июнь 2022 года. Счет у некоторых пациентов идет не на дни, а на часы. Чаще других казахстанцы нуждаются в пересадке почки- 90,5%, печени – 4,7%, сердца – 4,2%, легких-0,5%, легочно-сердечного комплекса – 0,1%.

В Казахстане проводят трансплантацию сердца, легких, печени, почек, поджелудочной железы. С 2012 года проведено 2105 трансплантаций органов, из них от прижизненных доноров – 84% пациентов и от посмертных доноров – 16%.

В Казахстане функционирует 6 центров трансплантации, 40 донорских стационаров, 26 стационарных и 16 региональных трансплантационных координаторов.

С 2012 года работает Республиканский координационный центр по трансплантации, главной задачей которого является создание эффективной национальной системы органного донорства в стране.

В 1-ом полугодии 2022 года в трансплантационных центрах республики проведено 104 операции по пересадке органов: из них 7 органов от 2 посмертных доноров и 97 органов от прижизненных доноров.

Стоит отметить, что казахстанцы вправе регистрировать свое прижизненное волеизъявление на посмертное донорство органов в целях трансплантации через портал egov.kz.

Так, с 2020 года на портале зарегистрировано около 18 тыс. заявок, из них отказы – более 17 тыс., согласия – около 1 тыс.

В целом, формирование в обществе доброжелательного отношения к органному донорству является одним из важных вопросов здравоохранения Казахстана.

Вся информация о развитии трансплантологии и органного донорства доступна на сайте www.transplant.kz, а также на официальных аккаунтах в социальных сетях (Facebook, Instagram) Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг.

В мероприятии планируется участие заместителя Премьер-Министра Тугжанова Е.Л., министра культуры и спорта Абаева Д.А, министра здравоохранения Гиният А.Г., депутатов Мажилиса РК, врачей- трансплантологов, общественных деятелей.

Генеральный партнером объединения «Өмір тынысы» является АО «ФНБ «Самрук Казына» и партнером - Фонд поддержки спорта Sport Qory. Мероприятие состоится 8-11 августа по адресу: г. Нур-Султан, пр. Туран 59, Легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan». Торжественное открытие игр: 8 августа 10:00-11:00. Торжественное закрытие игр: 11 августа 14:00.



