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    Соревнования по парапауэрлифтингу VI летних Паралимпийских игр Казахстана стартуют в Астане

    18 Мая 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках VI летних Паралимпийских игр Республики Казахстан с 19 по 22 мая пройдут соревнования по парапауэрлифтингу. В соревнованиях примут участие около 120 спортсменов из 19 регионов страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со сыслкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

    Спортсмены выступают в следующих весовых категориях:

    мужчины – до 49 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, 88 кг, 97 кг, 107 кг и выше 107 кг;

    женщины - до 41 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 61 кг, 67 кг, 73 кг, 79 кг, 86 кг и выше 86 кг.

    Соревнования проводятся по правилам Международной федерации WPP. VI летние Паралимпийские игры Республики Казахстан проходят с 10 по 30 мая.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Спорт Общество
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