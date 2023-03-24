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    Соревнования по голболу среди детей с особыми потребностями пройдут в Казахстане

    24 Марта 2023, 22:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 25 по 31 марта пройдут республиканские соревнования по голболу «Сылдырмалы доп» среди детей с особыми потребностями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный научно-практический центр физической культуры.

    Ранее внутри школ прошли отборочные туры. По итогу в республиканских соревнованиях примут участие 150 учащихся из девяти регионов. Финальная игра будет проходить отдельно по каждой возрастной категории. Все игры проводятся в соответствии с международными правилами игры в голбол IBSA.

    «Республиканские соревнования предусматривают выявление талантливых игроков в целях пропаганды и развития спорта, привлечения детей школьного возраста к занятиям голбола, а также формирования резерва национальной сборной по голболу», – сказала руководитель отдела спортивных мероприятий, статистики и аналитики центра Мира Мухамадиева.

    Спортивные соревнования будут проходить в течение семи дней, где определят сильнейших в номинации «Лучший защитник» и «Лучший нападающий». Команды и тренеры, занявшие призовые места, награждаются кубками, дипломами и медалями.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Спорт
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