Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Солнечная погода ожидается на большей части Казахстана в ближайшие дни

    20 Марта 2023, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона, погода ожидается солнечной и умеренно теплой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, на юге и юго-востоке страны, в области пониженного атмосферного давления будет преобладать облачная погода, пройдут дожди с грозами.

    По республике прогнозируются туманы, на юго-западе пыльная буря, на юге и юго-востоке усиление ветра. Температурный фон будет комфортным для этого времени года.

    Ранее сообщалось, что на Наурыз в Астане ожидается потепление.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Погода Природа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда отступит жара в СКО
    Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и еще трех городах РК
    Усиление ветра и погода без осадков ожидаются в Казахстане
    Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
    4 Лионель Месси покидает ПСЖ
    5 Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»