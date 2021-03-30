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    Солдат-срочник, сбежавший из воинской части в Таразе, найден

    30 Марта 2021, 09:59

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Солдат-срочник, сбежавший из воинской части в Таразе, найден, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РК.

    Как сообщалось ранее, поиски военнослужащего велись на протяжении 4 дней.

    По словам сослуживцев, «19-летний Нурасыл Арысбаев покинул часть самовольно около 3 часов ночи и никого не предупредил». Солдату механизированной бригады оставалось служить еще полгода, но почему он ушел, его сослуживцы не понимают. Какие-либо неуставные взаимоотношения они отрицают, а покинувшего часть солдата характеризуют достаточно спокойным. Отмечается, что оружия при нем не было.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область Армия
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