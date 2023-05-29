SOL переходит границы: свежий взгляд на коммуникационный рынок Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кипрское агентство предлагает для казахстанских клиентов услуги «под ключ» по размещению рекламы в странах СНГ и Европы, передает МИА «Казинформ».

Как рассказал в интервью директор агентства Константин Колпаков, в этом годукомпании SOL исполнилось 5 лет. Эта дата совпала с открытием представительства в Казахстане.

Константин Колпаков, медиа менеджер, Генеральный директор рекламного агентства CMG SOL, на телевидении с 2000 года. Академик Евразийской Академии Телевидения и Радио (МЕАТР). Один из создателей телеканала РБК-ТВ. Работал журналистом-международником на телеканале РЕН ТВ, ведущим телепрограмм, шеф-редактором, руководителем блока аналитических программ, заместителем главного редактора, заместителем генерального директора и генеральным продюсером телеканала РБК-ТВ.

Компания «CMG SOL» успешно функционирует на рынке благодаря развивающемуся направлению услуг на пространстве СНГ. Однако, со временем клиенты сталкивались с проблемами в прямом контакте со средствами массовой информации в странах СНГ. На данный момент «CMG SOL» работает на внешний рынок, что является уникальным предложением для размещения рекламы на пространстве СНГ и Европы.

«Наша компания помогает клиентам размещать рекламу на радио, телевидении и интернете в странах, которые ранее входили в СССР и в европейских странах. Мы размещаем рекламу российских ресторанов на телевидении и сайтах в странах Средней Азии, где живут мигранты, которые приезжают в Россию на работу. Многие из них уже знакомы с нашими клиентами и их продуктами. Кроме того, мы находим клиентов в luxury сегменте, таких как продажа элитной недвижимости. Для этой аудитории мы разрабатываем и запускаем целевую рекламу», - рассказывает Константин.

По его данным, агентство предоставляет услуги полного цикла. Аналитический отдел взаимодействует с маркетингом клиента для проведения всестороннего анализа рынка и портрета потенциального клиента и предлагает готовые решения для заказчиков с обоснованием, почему в тех или иных странах для них имеет смысл рекламировать и продвигать свои товары и услуги. В портфолио SOL крупные заказчики из разных сфер, таких как девелоперы, строительные компании, проектировщики, производители нефтегазового оборудования, информационные и фармацевтические компании.

В прошлом году компания SOL решила открыть представительство в Казахстане под названием «СиЭмДжи СОЛ». Такое решение было вызвано интересом к казахстанскому рынку. Компания имеет свое собственное представительство.

SOL предлагает размещение рекламы не только внутри Казахстана, но и во всех странах СНГ и Европы. Основная аудитория - экспортно-ориентированные компании. Кроме Казахстана, SOL имеет офис на Кипре, где работает 25 сотрудников. Конечной целью компании является расширение бизнеса и открытие крупного офиса в Казахстане.

Отвечая на вопрос, если судить по опыту, какие формы рекламы демонстрируют наибольшую эффективность для вашей целевой аудитории Константин рассказал, что как правило, сначала аналитический отдел CMG SOL проводит всесторонний маркетинговый анализ клиента и отрасли, в которой работает клиент и предоставляет маркетинговый отчет, на основе которого строится будущая рекламная кампания.

«Маркетинговый анализ позволяет выявить как потенциал рынка в целом, так и маркетинговый потенциал конкретного клиента. Маркетинговое исследование дает возможность выбрать географию рекламной кампании, её состав и активность, выявить наиболее эффективные каналы продвижения бренда. Основными формами рекламы, предлагаемыми CMG SOL своим клиентам, являются интернет-реклама, реклама на телевидении и радио, однако мы можем предоставлять услуги наружной рекламы и рекламы в печатных СМИ, email-рассылки, SEO поисковой оптимизации, маркетинговые услуги в социальных сетях. В процентном соотношении 70% выручки компании – это интернет-реклама и 30% реклама на радио и телевидении», - сообщил Константин некоторые подробности бизнеса.

В плане того, каковы главные вызовы и проблемы, с которыми SOL может столкнуться при работе в Казахстане в агентстве называют такие факторы, как нестабильное состояние международной финансовой и банковской систем представляет довольно серьёзную проблему для компаний всего мира и для клиентов CMG SOL, в частности. Однако, в агентстве надеются, что благодаря качеству наших услуг эти риски для их клиентов будут максимально снижены.

«Компания CMG SOL зашла на рынок Казахстана в прошлом году и с каждым кварталом мы показываем постоянный рост выручки. В планах на текущий год стоит рост выручки как минимум на 50% по сравнению с показателями начала года. В целом, прирост числа клиентов, увеличение рекламных бюджетов, увеличение p/l, вхождение в топ 10 рекламных агентств Казахстана – при достижении данных целей можно будет сказать, что работа агентства является успешной», - резюмировал Константин Колпаков.



