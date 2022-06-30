Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Сольный концерт Димаша Кудайбергена состоится в Алматы 23 сентября

    30 Июня 2022, 21:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Димаш Кудайберген даст сольный концерт в Алматы 23 сентября 2022 года, передает МИА «Казинформ».

    «Дорогие друзья! 23 сентября 2022 года в Алматы пройдет мой сольный концерт «Stranger»! Это впервые, когда я выступлю с концертом в нашей красивой южной столице!» - сообщил Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram.

    Шоу состоится в одном из крупнейших спортивных сооружений Казахстана – центральном стадионе. Певец обещает исполнить полюбившиеся поклонниками хиты и новые песни, а также предупреждает об ультрасовременном красочном шоу.

    «Для меня очень волнительно вновь встретиться с Dears на своей родной земле! С нетерпением вас жду! О начале продаже билетов сообщим дополнительно. Следите за информацией», - написал Димаш Кудайберген.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Культура Димаш Кудайберген Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Оперу «Итальянка в Алжире» впервые представят в Казахстане
    Артисты и дирижеры из 12 стран примут участие в фестивале «Опералия» в Астане
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи