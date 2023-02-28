Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Сократят ли финансирование канцелярии Первого Президента РК

    28 Февраля 2023, 13:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов Ерулан Жамаубаев прокомментировал финансирование канцелярии Первого Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На финансирование канцелярии в трехлетний период уже заложено 5,6 млрд тенге. Что будет с этими деньгами после отмены закона о Первом Президенте?» - спросили журналисты Ерулана Жамаубаева.

    «Есть закон, подзаконные акты. Соответствующие указы, постановления. Как только внесут все изменения, мы, естественно, сократим финансирование. Где-то вообще исключим финансирование. Для нас, это понятно, закон первее. Есть еще подзаконные акты, которые должны быть также приняты. После этого мы примем решение относительно финансирования. Пока мы будем постепенно сокращать», - ответил Ерулан Жамаубаев в кулуарах Правительства.

    Вместе с тем, министр проинформировал, сколько времени потребуется на механизм принятия подзаконных актов.

    «Очень много нормативно-правовых актов. В том числе и постановление Правительства, указов. Все это приводится в соответствии в ближайшие два месяца», - уточнил Е. Жамаубаев.

    15 февраля Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минфин РК Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Доходы бюджета Казахстана в этом году вырастут - Ерулан Жамаубаев
    Уточнение республиканского бюджета на 2023 год: куда направят дополнительные средства
    Более 18 тысяч заявлений на банкротство поступило от граждан Казахстана
    Около 3,4 трлн тенге поступило в госбюджет за январь-февраль
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров