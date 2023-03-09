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    Сократить пенсионный возраст для казахстанских спасателей предлагает сенатор

    9 Марта 2023, 14:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Повысить спасателям зарплату и сократить их пенсионный возраст предложил сенатор Сергей Ершов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны сенатор озвучил ряд актуальных проблем, связанных с деятельностью оперативно-спасательных отрядов МЧС. В их числе: низкая заработная плата, пенсионный возраст, жилищные выплаты.

    «Должностной оклад спасателя с учетом его увеличения с 1 января текущего года на 23% составляет 105 208 тенге, что на наш взгляд, недостаточно для работника такой опасной профессии. Ведь эти специалисты ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем, выполняя спасательные работы», - отметил Сергей Ершов на пленарном заседании палаты.

    Кроме того, 63-летний возраст выхода спасателей на пенсию сенатор считает неправильным, так как условия, в которых они работают, являются экстремальными. Депутат привел в пример некоторые страны, в которых предусмотрено досрочное назначение трудовой пенсии спасателям, подчеркнув, что с возрастом спасателям справляться с тяжелыми нагрузками становится сложнее, а восстановительный процесс растягивается на годы.

    «В целях повышения статуса спасателей считаем необходимым распространить для них подходы и механизмы жилищных выплат, как для сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих Вооруженных Сил», - озвучил депутат.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат МЧС ДЧС Пенсия
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