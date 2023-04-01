Сокращение рабочих ТОО «Казахалтын»: достигнута договоренность

БЕСТОБЕ. КАЗИНФОРМ – После того, как более тысячи работников ТОО «Казахалтын» получили уведомления о сокращении, в Бестобе начались протесты, которые вынудили руководство предприятия сесть с рабочими за стол переговоров. По их итогам достигнута договоренность, условия которой удовлетворили и работников рудника, и жителей поселка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата города Степногорска, собравшись 30 марта в местном Доме культуры «Рауан», рабочие ТОО «Казахалтын» требовали прекращения выдачи уведомлений о сокращении, а также откачки воды из шахт, запуска шахт и смены инвестора.

«Генеральный директор ТОО «Казахалтын» Рустем Каракесов озвучил ранее обозначенную им позицию - в рамках действующего законодательства выдача уведомлений о сокращении работников и прекращение работы предприятия, оказание содействия в ускорении переоформления площадки Бестобе новому инвестору. В свою очередь, представитель потенциального инвестора ТОО «Алтын Казына» Ерлан Кабылденов проинформировал, что в случае содействия акиматом области и МИИР РК в скорейшем предоставлении акционерной компанией документов для аудита потенциального инвестора, его предприятие готово в течение трех месяцев изучить ситуацию на руднике и при положительном рассмотрении вопроса приступить к работе по откачке воды из шахт», - проинформировали в пресс-службе акимата Степногорска, добавив также, что акимат предложил работникам предприятия ТОО «Казахалтын» вакансии, имеющиеся на промышленных предприятиях Степногорска, а также социальные выплаты по потере работы до 6 месяцев.

Как уточнили в управлении внутренней политики региона, очередная встреча с работниками ТОО «Казахалтын» состоялась 31 марта все в том же ДК «Рауан». На встрече присутствовали вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Иран Шархан, заместитель акима области Ельдос Рамазанов, генеральный директор ТОО «Казахалтын» Рустем Каракесов и аким города Степногорска Алпысбай Каиржанов.

«По итогам встречи был выработан ряд рекомендаций. Руководству ТОО «Казахалтын» высказано предложение о возможности в ускоренном порядке предоставить необходимую информацию о деятельности предприятия потенциальному инвестору. В свою очередь, от потенциальных инвесторов требуется до 1 мая этого года завершить ознакомление с предоставленной информацией. Условия, которые были отражены в совместном решении, удовлетворили и работников рудника, и жителей поселка», - пояснили в УВП региона.

Контроль за исполнением пунктов договоренности возложен на Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Фото пресс-службы акимата Степногорска