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    Сокращение населения отмечается в сорока приграничных районах Казахстана

    5 Июня 2023, 20:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Плотность населения в приграничных с КНР районах Казахстана ниже среднего по стране и составляет в среднем 5,2 человека на один кв. км (среднее по РК – 7). Такие данные приводятся в проекте постановления Правительства РК по внесению изменений в Концепцию развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы, размещенном на портале открытых НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В отдельных отдаленных приграничных районах данный показатель составляет 0,6 чел. на кв.км. Одной из главных причин депопуляции территории приграничных с КНР районов является упразднение в 1997 году отдельных приграничных районов (Нарынкольского, Катон-Карагайского, Маркакольского, Тарбагатайского, Маканшинского и др.) и перенос районных центров вглубь территории страны, подальше от государственной границы. В целом, за последние 3 года население приграничных районов Казахстана выросло с 3,35 до 3,36 млн человек», - отмечено в документе.

    При этом, как сообщается в проекте постановления, в 40 приграничных районов из 65 отмечается сокращение численности населения, что связано с миграционным оттоком и естественной убылью населения.

    «Население сокращается преимущественно в приграничных районах Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей. Основными причинами миграционного оттока населения из приграничных территорий являются низкие доходы населения, высокий уровень безработицы, неудовлетворительный уровень качества жизни людей, слабая транспортная доступность (в отдельных районах), а также износ социальной и инженерно-дорожной инфраструктуры», - поясняется в проекте концепции.

    По итогам 2022 года отрицательное сальдо миграции отмечается в Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Алматинской областях.

    Естественная убыль населения отмечается в приграничных районах Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. В Туркестанской, Алматинской и Мангистауской областях наблюдается естественный прирост.

    Автор:

    Серик Сабеков

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