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    Сокращать непрофильные направления в СЭЗ будут в Казахстане

    19 Мая 2022, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комбинированный режим вводят в некоторых специальных экономических зонах. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы выработали дальнейший механизм, как мы будем развивать СЭЗ. Первое: будем сокращать непрофильные направления, то есть здравоохранение, информационные технологии, строительство. В целом инфраструктура завершена на 66%. Необеспеченную инфраструктурой территорию исключим из состава СЭЗ. Будем ориентироваться на то, чтобы завершить начатую инфраструктуру на тех территориях, где есть проектно-сметная документация», - сказал Марат Карабаев на круглом столе в Сенате.

    Он также разъяснил, что означает комбинированный режим, который вводится в некоторых СЭЗ.

    «В отношении таких СЭЗ, как «Хоргос», «Химпарк Тараз», мы вводим новое понятие – это комбинированный режим, то есть кроме выполнения приоритетных видов деятельности они будут действовать для получения мер господдержки и освобождения от налогов. Но если проект не соответствует этим приоритетным видам деятельности, то он может там размещаться, получать инфраструктуру. То есть у него будет готовая инфраструктура и земельный участок, но поддержку в виде освобождения от налогов не будет получать», - пояснил вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Сенат Экономика МИИР РК
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