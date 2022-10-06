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    Сохранить межэтническое согласие в стране призвал Касым-Жомарт Токаев

    6 Октября 2022, 17:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность межэтнического согласия в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Духовная гармония – источник единства. История народа, родной язык и религия наших предков – это уникальные ценности, объединяющие страну. Они не должны быть причиной раздоров. Нельзя допускать того, чтобы люди шли путем ошибок и заблуждений», - сказал Касым-Жомарт Токаев на Форуме народной коалиции, проходящем в столице.

    Президент напомнил, что в Казахстане в мире проживают представители разных этносов.

    «У нас общее видение будущего. Все мы – граждане одной страны. Принцип «единство – через многообразие» никогда не потеряет своей актуальности. Мы должны сохранять межэтническое согласие. Понятие «гражданин Казахстана» должно стать стержнем общенациональной идентичности. Таким образом мы как единый народ уверенно шагнем в будущее», - добавил Глава государства.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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