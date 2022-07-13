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    Сохранить цены на обучение в государственных вузах пообещали в профильном министерстве

    13 Июля 2022, 16:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек заявил, что цены на обучение в государственных и национальных университетах сохранятся на уровне прошлого учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Цена на обучение является вопросом, который волнует многих. Несколько высших учебных заведений, в частности в западных регионах, подняли цены. Во-первых, это частные вузы. Во-вторых, несколько лет до этого действовал мораторий на повышение платы за обучение. После завершения действия моратория, некоторые вузы начали поднимать цены. Мы берем во внимание текущую сложную социально-экономическую ситуацию, поэтому цены в государственных и национальных вузах повышаться не будут. Мы будем контролировать этот вопрос», - сказал он журналистам.

    Ранее сообщалось, что объем образовательных услуг, оказанных высшими учебными заведениями Казахстана за 2021 год, превысил 434 млрд тенге.

    В этом году ЕНТ сдали 154 тыс. абитуриентов 276 тыс. раз (с учетом двух попыток). Пороговый балл в 50 баллов набрали более 103 тыс. абитуриентов, что составляет 67% от общего числа участников тестирования.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Вузы Цены и тарифы МОН Миннауки и высшего образования РК
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