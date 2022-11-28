Соглашения о сотрудничестве подписали Абайская область с Алтайским краем и Омской областью РФ

ОРЕНБУРГ. КАЗИНФОРМ - В рамках пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Оренбурге аким Абайской области Нурлан Уранхаев выступил с докладом о проводимой работе по укреплению межрегиональных отношений в регионе, что способствует реализации общих проектов, наращиванию взаимного товарооборота и приграничному сотрудничеству во всех сферах жизнедеятельности граждан обоих государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Важная составляющая приграничного взаимодействия — это деятельность совместных предприятий. В области действуют более 130 компаний с российским участием. Мы не хотим останавливаться на этих цифрах и работаем над увеличением количества таких предприятий», - отметил Нурлан Уранхаев.

Подписано соглашение между акиматом Абайской области и правительством Алтайского края о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурно-гуманитарной сферах.

Составлен протокол о намерениях между акиматом Абайской области и правительством Омской области.

Составлен протокол о намерениях между акиматом Абайской области и правительством Омской области.

Подписан меморандум между акиматом Абайской области и правительством Омской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурно-гуманитарной сферах.



