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    Соглашение о свободной торговле услугами подпишут страны СНГ

    28 Октября 2022, 14:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов подвел итоги заседания Совета глав правительств СНГ в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня состоялся конструктивный диалог по вопросам дальнейшего сотрудничества. В очередной раз подтвердили приверженность всех стран дальнейшему укреплению многостороннего взаимодействия в рамках сотрудничества Содружества. Весьма полезным стал дружеский и заинтересованный обмен мнениями по объединению усилий для решения общих задач на внешнеэкономическом треке», - сказал Алихан Смаилов на расширенном заседании Совета глав правительств стран СНГ.

    По его словам, главы правительств в своих выступлениях подчеркнули большой вклад казахстанского председательства в развитие основных направлений деятельности Содружества, отметили практическую значимость в реализованных мероприятиях.

    «В целях углубления торгово-экономического сотрудничества на пространстве СНГ принято решение о необходимости завершения работы над проектом соглашения о свободной торговле услугами учреждений, деятельности и осуществления инвестиций. Планируем, что оно будет подписано в ходе следующего нашего заседания», - добавил Премьер-Министр.

    Ранее сообщалось, что в Астане сегодня началось заседание Совета глав правительств государств-членов СНГ в узком составе. На заседании рассмотрели ряд вопросов: экономическое взаимодействие в СНГ; Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций; проведение очередного заседания Совета глав правительств СНГ и другие.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    СНГ Внешняя политика Казахстана Правительство РК Премьер-министр РК Политика Алихан Смаилов
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