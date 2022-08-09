Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.98 eur/kzt 488.93

    rub/kzt 7.93 cny/kzt 70.82
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Соглашение о сокращении потребления российского газа вступило в силу в ЕС

    9 Августа 2022 21:20

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Евросоюзе вступило в силу соглашение о сокращении потребления российского газа. Оно было принято на фоне снижения объемов поставок топлива по трубопроводу «Северный поток» и обсуждений проблемы энергетической безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европе надо готовиться к худшему сценарию. Речь шла в том числе об угрозе прекращения поставок топлива зимой.

    В соответствии с договоренностями, утвержденными на прошлой неделе, страны-члены ЕС должны до 31 марта уменьшить потребление газа из России на 15% по сравнению со средними показателями последних пяти лет.

    Это означает, что в ближайшие месяцы в Евросоюзе надо сэкономить в общей сложности 45 млрд кубометров голубого топлива. Почти четверть от этого объёма приходится на Германию, которая получает порядка 40% газа, импортируемого из России в ЕС.

    Некоторые члены союза - Венгрия, Испания, Португалия и Греция - требовали ввести исключения для стран, которые слишком сильно зависят от российских поставок.

    Ранее в рамках очередного пакета санкций Евросоюз ввел частичное эмбарго на импорт нефти из России – оно вступит в силу в декабре. В Брюсселе грозятся полностью блокировать ввоз нефтепродуктов, где содержится российское сырье.


    Фото: ru.euronews.com
    #Энергетика #Евросоюз #Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Снижение НДС на электроэнергию для населения рассматривают в Финляндии
    Нефть подешевела из-за вероятности заключения ядерной сделки с Ираном
    Мужская сборная Узбекистана впервые в истории стала победителем шахматной олимпиады
    Дефицита нефти и газа в Туркестанской области нет
    Популярное
    1 Полицейские задержали 17-летнего закладчика «синтетики» в Кокшетау
    2 Зона поиска пропавшей девочки составляет 50 га
    3 Третьи сутки ищут пропавшую девочку в Костанайской области
    4 Военнослужащих Нацгвардии и погранвойск подключили к поиску девочки в Костанайской области
    5 Умерла казахстанская актриса Лариса Лебедева