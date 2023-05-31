Соглашение о материально-техническом обеспечении войск ОДКБ утвердил Мажилис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса приняли Закон «О ратификации Соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Соглашение регулирует вопросы взаимодействия государств при организации материально-технического и медицинского обеспечения группировок войск при совместном решении ими задач по обеспечению коллективной безопасности, а также в ходе совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки», - сказал заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов на пленарном заседании Мажилиса, представляя законопроект.

В соответствии с Соглашением Стороны проводят согласованную военно-техническую политику, направленную на обеспечение Войск современными однотипными и совместимыми образцами вооружения, военной и специальной техники, а также материальными средствами.

Материально-техническое и медицинское обеспечение применения группировки войск организуется командованием этих группировок и осуществляется за счет каждой стороны самостоятельно.

«В случае, когда такое обеспечение войск направляющей стороной затруднено, оно может осуществляться за счет ресурсов принимающей или другой стороны на основе договоренностей между ними. Ратификация Соглашения позволит поддерживать высокий уровень боевой готовности Коллективных сил, обеспечивающий адекватное реагирование на вызовы и угрозы международной безопасности», - добавил спикер.



