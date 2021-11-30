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    Соглашение между Казахстаном и Россией по строительству завода минеральных удобрений обсуждают в Сенате

    30 Ноября 2021, 16:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству на расширенном заседании обсудили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о реализации проекта «Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты Парламента РК.

    В рамках Соглашения предусматривается строительство в Жамбылской области завода по производству минеральных удобрений и сопутствующих индустриальных продуктов мощностью не менее одного миллиона тонн в год. При этом, в период эксплуатации, в части химического комплекса и смежных отраслях завод позволит обеспечить 1 200 рабочих мест. Ожидается, что общая сумма ивестиций, со стороны инвестора превысит 1 миллиард долларов США.

    По итогам заседания, члены Комитета приняли решение передать законопроект на рассмотрение Палаты.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область Сенат Строительство Экономика Россия
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