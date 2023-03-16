Соглашение между Казахстаном и Россией о купле-продажи доли в ЕАБР ратифицировал Сенат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сенат одобрил закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с постановлением Правительства РК от 2 марта текущего года Соглашение о купле-продаже подписано 6 марта. В соответствии с Соглашением доля Республики Казахстан в уставном капитале банка увеличится на 4,3%. В связи с увеличением долей Республики Казахстан и других стран-акционеров соответственно снижается доля РФ. Это позволит сделать акционерную структуру банка более диверсифицированной и нивелировать риски его проектной деятельности», - сказал заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Сената.

В Минфине считают, что перераспределение доли России обеспечит банку доступ к фондированию, сохранит рейтинги и текущие ставки кредитования.

Как отмечается в заключении на проект закона, снижение доли Российской Федерации в целом с 65,97 % до 44,78 %, с увеличением долей Республики Казахстан и других стран-акционеров, позволит сделать акционерную структуру ЕАБР симметричной и нивелировать риски его проектной деятельности. Республике Казахстан будет обеспечен доступ к фондированию, возобновлены своп линии, закрытые для ЕАБР со стороны инвестиционных банков, сохранены рейтинги и текущие ставки кредитования.

Документ одобрен сенаторами.

В январе министр финансов ответил на вопросы журналистов касательно приобретения российской доли акций Евразийского банка развития (ЕАБР), заявив, что Казахстану для выкупа российской доли акций ЕАБР понадобится 20 млрд тенге.

16 января стало известно о том, что Совет Евразийского банка развития (ЕАБР) 30 декабря 2022 года единогласно одобрил перераспределение уставного капитала банка между государствами-участниками.



