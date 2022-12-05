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    Соцвыплаты в связи с потерей работы повысят в Казахстане

    5 Декабря 2022, 11:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова сообщила о планах по снижению страховых тарифов для работодателей, касающихся несчастных случаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Кроме того, предусмотрено снижение страховых тарифов для работодателей, осуществляющих страхование работников от несчастных случаев. Ставки будут иметь минимальные и максимальные значения, и выбор этих значений будет зависеть от уровня несчастных случаев, травматизма и профессиональных заболеваний на производстве», - сказала Тамара Дуйсенова на правчасе в Мажилисе.

    По ее словам, принимаемые меры по снижению ставок будут сопровождаться поэтапным повышением размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования и страховых компаний.

    «Так, со следующего года гражданам, потерявшим работу, в соответствии с периодом уплаты взносов предусмотрены выплаты из ГФСС в размере 45% от прежнего дохода до 6 месяцев», – заключила Т. Дуйсенова.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минтруда РК Экономика Общество Соцвыплаты
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