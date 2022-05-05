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    Соцвыплаты получают около 4,2 млн казахстанцев

    5 Мая 2022, 15:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Социальные выплаты по инвалидности получают около 700 тысяч казахстанцев. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Руслан Сакеев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Около 4,2 млн граждан нашей страны получают различные социальные выплаты. Из них только 2,3 млн - пенсионеры. Около 1,2 млн – это семьи с детьми. Около 700 тыс. – граждане с инвалидностью. В этом году на выплату пенсий предусмотрено 3 трлн 64 млрд тенге. Из них 2 трлн 960 млрд тенге выделено из республиканского бюджета. Это 67 процентов всех расходов Министерства труда и социальной защиты населения. Данная сумма направляется на общие и базовые пенсионные выплаты», – сказал Р. Сакеев.

    По его словам, из ЕНПФ предусмотрено выплатить 104 млрд тенге - это накопительные пенсии по возрасту. Средний совокупный размер базовой и солидарной пенсии до 1 апреля составил 105 337 тенге, после 1 апреля - 109 346 тенге. Средний совокупный размер солидарной и базовой пенсии, вместе с накопительной пенсией, до 1 апреля составил 133 337 тенге, после 1 апреля эта сумма равняется 138 616 тенге.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Минтруда РК Экономика ЕНПФ Общество
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