Соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца повысят с 1 июля в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения поручения Главы государства с 1 июля текущего года на 14,5% будет произведено повышение размеров соцвыплат по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, выплачиваемых из Государственного фонда социального страхования. Соответствующее постановление Правительства подписал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Необходимость усилить меры поддержки данной категории лиц обозначил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии Парламента VIII созыва 29 марта текущего года. Повышением соцвыплаты по утрате трудоспособности планируется охватить около 92 тысячи получателей, по потере кормильца – 61 тысячу семей.

Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

Государство на постоянной основе принимает меры по повышению доходов граждан. Так, с 1 января текущего года размер минимальной заработной платы в республике был увеличен с 60 до 70 тысяч тенге. Это затронуло порядка 1,8 млн наемных работников, трудящихся во всех отраслях экономики. Организации, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также пересматривают оклады других категорий работников в сторону повышения с учетом межразрядной системы квалификаций.

В текущем году также были проиндексированы все виды пенсий и пособий для 4,4 млн получателей.

Вместе с тем продолжилась реализация программы по повышению доходов населения до 2025 года, которая предусматривает поэтапное увеличение зарплат врачам, учителям, другим работникам бюджетной сферы и производственному персоналу, а также началось масштабирование проекта по увеличению доходов сельских жителей за счет расширения доступа к микрокредитованию.



