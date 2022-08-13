Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Соцобьекты и дороги на 11 млрд тенге построят в Атырауской области

    13 Августа 2022 20:12

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Свыше 11 млрд тенге выделено на строительство новых социальных объектов и дорог по проекту «Ауыл – Ел бесігі» в Атырауской области в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время рабочей поездки в Атыраускую область вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков побывал в населенных пунктах, где реализуется проект «Ауыл – Ел бесігі» и принял участие в совещании по вопросам дальнейшего развития города Кульсары.

    В текущем году на реализацию 41 проекта в 30 селах Атырауской области было выделено 11,2 млрд тенге.

    Как отметил вице-министр, за последние 10 лет на развитие инфраструктуры города Кульсары выделено около 10 млрд тенге. Однако, по его словам, ряд проблем здесь остаются нерешенными.

    «В целом, выделяется достаточно средств на улучшение инфраструктуры и это позволило снять самые острые проблемы города. Но остаются проблемы с водоснабжением и дорогами. Кроме того, есть отрицательные тенденции на рынке труда и в развитии МСБ, снижение численности занятых в городе, а также спад объемов строительных работ», - сказал Бауыржан Омарбеков.

    Аким Жылыойского района Жумабек Каражанов сообщил, что в городе запланирована реализация проектов по строительству поликлиник, детских садов, школ, жилых домов, водопроводов и дорог.

    Вице-министр принял участие в совещании, посвященном реализации комплексного плана социально-экономического развития Атырауской области. По итогам встречи местным властям были даны рекомендации по качественному исполнению мероприятий, запланированных на 2022 год.

    Бауыржан Омарбеков ознакомился с ходом строительства газохимического комплекса, расположенного на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк». Ежегодно здесь планируют выпускать до 500 тыс. тонн полиэтилена и полипропилена. С момента создания СЭЗ привлечено 1,1 трлн тенге инвестиций, постоянными рабочими местами обеспечены свыше тысячи человек.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #Общество #Миннацэкономики
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пособия многодетным семьям в Казахстане в 2022 году
    Состояние сбитой в Атырау на пешеходном переходе девушки прокомментировали медики
    Плановый ремонт проведут на Атырауском НПЗ в сентябре-октябре
    Сбившего подростков водителя разыскивают в Атырау
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров