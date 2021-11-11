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    Социальный хлеб подешевел в Атырау

    11 Ноября 2021, 00:31

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау снизилась поднявшаяся с 1 ноября цена на социальный хлеб, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 10 ноября 2021 года в торговых точках основного поставщика хлеба в город хлеб 1 сорта продаётся по 90 тенге. Как и было до 1 ноября, когда стоимость поднялась до 95 тенге. Это результат достигнутой договоренности между акиматом области и руководством ТОО, к которому относится торговая сеть, где покупает хлеб основная масса горожан. В супермаркетах города цена на социальный хлеб не повышалась: он стоит от 82 до 95 тенге, как и до 1 ноября. Акимат через СПК «Атырау» регулярно ведется работа по стабилизации цен. В Министерство сельского хозяйства РК направлено предложение о закупке на следующий год 25 000 тонн зерна для нужд региона», - рассказал руководитель управления сельского хозяйства области Амангельды Саламат.

    Автор:

    Виктор Сутягин

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