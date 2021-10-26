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    Социальные программы по приобретению жилья пользуются высоким спросом среди сельчан Мангистауской области

    26 Октября 2021, 11:54

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Социальные программы по приобретению жилья пользуются высоким спросом среди сельчан Мангистауской области. К такому выводу пришло Агентство по социальному развитию региона, передает МИА «Казинформ».

    На сегодняшний день организация в рамках проекта «Демеу» оказала около 250 консультаций.

    Врачи-терапевты, юристы и психологи Агентства по социальному развитию Мангистауской области организовали консультации для 240 жителей сёл Тущықұдық и Акшымырау.

    В частности, врачи предоставили консультационную помощь, касающуюся страхования, оказания первой медицинской помощи, квоты для больных и вакцинации. Юристы рассказали о правах ребенка, а также о нюансах кредитования, государственных программах по реабилитации людей с инвалидностью. А психологи поведали получателям услуг о влиянии социальных сетей на детей и, в целом, об их воспитании.

    Большой отклик получила информация консультантов «Отбасы банка», которые разъяснили условия государственных программ жилищного кредитования. Сельчанам рассказали о способах открытия депозита и правилах получения государственной премии по депозиту.

    Жителей также заинтересовали вопросы по грантовому финансированию НПО через Центр поддержки гражданских инициатив.

    Напомним, стартовавший в начале октября социальный проект «Демеу» направлен на поддержку населения в сфере здравоохранения, правовой и психологической помощи. В ходе его реализации 60 инициативных групп, состоящих из психологов, врачей-терапевтов и юристов, информируют жителей сел о государственных программах. Согласно условиям гранта, каждая инициативная группа должна провести 300 консультаций в трёх и более селах. Проект реализуется Фондом развития общественно значимых инициатив при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив. Заказчиком является Министерство информации и общественного развития.

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    Жилье Мангистауская область Общество
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