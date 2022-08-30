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    Социальные объекты открываются в День Конституции в ВКО

    30 Августа 2022 20:36

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – На протяжении недели во всех районах Восточно-Казахстанской области проходят культурные, спортивные, образовательные мероприятия. В регионе состоялось открытие ряда объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    В преддверии Дня Конституции новоселье отпраздновали многодетные семьи села Мамай Батыр Уланского района.

    «Уважаемые земляки, в преддверии государственного праздника Дня Конституции, по уже сложившейся традиции, мы вручили ключи от нового жилья нашим многодетным матерям. Двухквартирные дома построены по программе «Одноэтажный Восток». Такое жилье строится в поселке К. Кайсенова, уже готово в селах Сагыр и Таврия», - сказал аким Уланского района Ренат Курманбаев.

    В областном центре состоялось торжественное открытие детского сада «Асыл бала». Образовательное учреждение запускается в рамках государственно-частного партнерства, вместимость – 90 детей.

    Для организации полезного и правильного досуга подрастающего поколения в городе и ряде районов области сегодня презентовали детские дворовые площадки и спортивные объекты.

    С нетерпением ждали День Конституции и жители ул. Протозанова в Усть-Каменогорске. Сегодня здесь открылась поликлиника. Бывший детский комбинат питания после проведенного капитального ремонта и изменения целевого назначения стал объектом здравоохранения.

    30 августа во всех городах и районных центрах Восточного Казахстана проходят концерты, ярмарки и выставки, посвященные Дню Конституции. Жителей и гостей Усть-Каменогорска ждет насыщенная вечерняя программа, ведь для областного центра сегодня двойной праздник – городу исполнилось 302 года.
    Восточно-Казахстанская область Дата Общество День Конституции
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