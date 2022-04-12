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    Социально значимые товары подорожали на 18,6%

    12 Апреля 2022, 09:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инфляция в Казахстане в марте достигла пикового значения с сентября 2016 года, ускорившись до 12%. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Инфляция в РК в марте текущего года достигла пикового значения с сентября 2016 года, ускорившись за месяц с 8,7% до 12%. Наибольший вклад в инфляцию внесли продовольственные товары, рост цен на которые ускорился с 10,0% до 15,4%», - сказал Галымжан Пирматов.

    По информации Нацбанка, значительный годовой рост цен отмечен на следующие товары: капуста белокочанная, сахар, картофель, помидоры.

    «Цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) по итогам четвертой недели марта выросли до 18,6% в годовом выражении. В значительной степени в этот рост внес вклад ажиотажный спрос на отдельные продовольственные товары во второй неделе марта. Недельный рост цен СЗПТ стабилизируется, составив за последнюю неделю марта 1,3%, первую неделю апреля – 0,9%», - сообщил он.

    Цены на непродовольственные товары были под давлением из-за ослабления курса и отчасти менее выраженного, чем в продовольствии, ажиотажного спроса, за март подорожав с 8,6% до 10,9%.

    По словам Галымжана Пирматова, цены на платные услуги ускорились с 7,1% до 8,3%, что связано с ростом цен на ряд рыночных услуг.

    «С учетом усиления проинфляционных рисков, прогноз инфляции пересматривается в сторону повышения. Со стороны Правительства и местных исполнительных органов требуется принятие превентивных мер и не допускать сезонного роста цен. Важно на постоянном контроле держать вопрос обеспеченности страны социально значимыми продовольственными товарами, своевременно организовывая межрегиональные перетоки с учетом потребностей регионов. Для недопущения необоснованного роста цен необходимо эффективное проведение контроля за соблюдением розничной надбавки», - объяснил глава Нацбанка.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Цены и тарифы
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