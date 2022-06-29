Социально-экономическое развитие и инвестиционный рост Нового Казахстана обсудили на Astana Finance Days 2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке Международного финансового центра «Астана» 27-29 июня проходит V конференция Astana Finance Days, посвященная вопросам устойчивого развития, социальной ответственности и роста. Второй день AFD посвящен поиску путей восстановления глобальной экономики после пандемии COVID-19 в условиях меняющейся геополитической ситуации. Ряд сессий конференции был посвящен социально-экономическому развитию и инвестиционному росту Нового Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках форума рынков капитала «Новый Казахстан и макроэкономический прогноз» выступил заместитель Премьер-Министра, министр финансов Ерулан Жамаубаев. По его мнению, на фоне геополитических рисков и высокой инфляции казахстанская экономика растет высокими темпами.

«За 5 месяцев текущего года рост ВВП составил 4,6%. Наблюдается устойчивая динамика в реальном секторе экономики, ускорение роста в секторе услуг, а также увеличение объемов экспорта. Инвестиции в основной капитал выросли на 2,5%. Поступления в государственный бюджет исполнены на 107%. Накоплена подушка безопасности в виде золотовалютных резервов и Нацфонда, совокупные активы которого составляют $87 млрд США», – отметил Е. Жамаубаев.

«Самое главное – у нас есть четкое понимание, как нужно действовать, подсказывает опыт предыдущих кризисов. Согласованность действий Правительства, бизнеса и финансовых институтов», – говорит глава Минфина.

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и повышения благосостояния населения по поручению Главы государства разрабатывается экономическая политика Нового Казахстана. Ее ключевыми направлениями являются сокращение прямого участия государства в экономике, диверсификация и модернизация отраслей и укрепление финансовой стабильности, развитие человеческого капитала, инноваций и другие.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров поделился оптимистичными ожиданиями от роста экономики Казахстана в 2022 году. Несмотря на мартовские корректировки прогнозов роста ВВП на 1,8% – до 2,9%, МНЭ прогнозирует более высокий экономический рост – на уровне 3,4%.

«Это будет время для возможностей. Мы ждем более устойчивый рост в текущем году», - подчеркнул Алибек Куантыров.

Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев рассказал участникам форума о подготовке отечественных компаний к приватизации. Их число увеличено со 105 до 150 и этот перечень уже представлен Правительству. Ряд компаний Казахстана, демонстрирующих высокую подготовку к IPO, находятся в режиме ожидания. К примеру, геополитическая ситуация делает размещение биржевых акций AirAstana неэффективным, а QazaqAir еще ведет переговоры с ключевыми игроками рынка. Первичное размещение акций АО НК «КазМунайГаз» будет произведено на площадках AIX и KASE уже в этом году. «Самрук-Казына» и КМГ привлекли для этого ведущие казахстанские инвестиционные банки. Фонд планирует сделать IPO доступным для всех граждан Казахстана и охватить максимальное число розничных и институциональных инвесторов.

В рамках FinTech форума «Новый Казахстан в эпоху 4IR» спикеры поделились мнениями о глобальных тенденциях в новых технологиях, обсудили вызовы и подходы к внедрению инструментов Четвертой Промышленной революции в Казахстане.

По словам главы Европейского банка реконструкции и развития по Казахстану Хусейна Озхана, преимущества индустриальной революции необходимо использовать для диверсификации экономики, продвижения инноваций и сокращения неравенства в обществе. Эти направления вошли в пятилетнюю стратегию ЕБРР по Казахстану.

С 2021 года на площадке МФЦА функционирует Аффилированный центр 4ПР Всемирного экономического форума. Подобных центров в мире всего четырнадцать, а казахстанский является первым на пространстве ЕАЭС. Присоединившись к глобальной сети центров 4ПР, Казахстан получил доступ ко всемирной сети регуляторов, компаний и экспертов в различных технологических областях: искусственный интеллект, блокчейн, политика в области данных и т.д. Внедрение новых технологий поможет диверсифицировать казахстанскую экономику, что является главным стратегическим приоритетом для Нового Казахстана.

Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов подчеркнул, что страна изучает новые технологические решения по всему миру. На данный момент крупнейшей фондовой биржей NASDAQ внедряются облачные решения, и финцентр выбран партнером для создания маркетплейса.

Заместитель председателя NASDAQ Inc. Мейер Сэнди Фручер рассказал о совместной работе в области передовых технологий и коммерции с Международным финансовым центром «Астана».

«Благодаря этому сотрудничеству МФЦА меняет восприятие Казахстана перед всем миром», - подчеркнул он.