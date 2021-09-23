Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Цифровой Казахстан

    Собственники жилья будут получать SMS при регистрации прописки

    23 Сентября 2021, 10:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госкорпорация «Правительство для граждан» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК внедрила новый сервис по рассылке SMS-сообщений собственникам жилья о прописке новых лиц и жильцам, выписанным с регистрации. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Теперь при прописке граждан через ЦОН собственник жилья получит на свой телефон сообщение с данными человека, которого он прописал. Если же собственник захочет выписать кого-то со своей жилплощади – человек, которого выписали, также получит сообщение об этом.

    «Мне часто пишут казахстанцы о том, что кто-то прописывает у них совершенно незнакомых людей. Новый сервис должен решить проблему – если кто-то попытается прописать человека на вашей жилплощади через ЦОН без вашего участия, вы об этом сразу узнаете, благодаря SMS-уведомлению. Сервис поможет в борьбе с посредниками, которые предлагают за деньги сделать прописку», – сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

    С 2019 года госкорпорация «Правительство для граждан» получила возможность оформлять прописку граждан. Ранее эту услугу оказывали работники миграционной службы, расположенные в ЦОНах.

    Прописать или выписать человека по месту жительства также можно онлайн через портал eGov. У собственника жилья и прописываемого человека должна быть электронно-цифровая подпись (ЭЦП).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 3 тысяч семей получат ключи от квартир в СКО в 2023 году
    Все виды услуг по линии недвижимости и земельного кадастра будут недоступны казахстанцам
    Все виды услуг по недвижимости будут недоступны 19 июня в Казахстане
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски