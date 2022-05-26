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    Соболезнования семье Рубена Андриасяна выразил Касым-Жомарт Токаев

    26 Мая 2022, 09:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста Казахстана Рубена Андриасяна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования коллективу Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова в связи с кончиной народного артиста Казахстана, театрального режиссера, профессора Рубена Суреновича Андриасяна.

    «Выдающийся режиссер-постановщик и замечательный педагог, Рубен Суренович внес неоценимый вклад в развитие театрального искусства. Более четверти века возглавлял театр драмы имени М. Лермонтова, поставил свыше сотни произведений на различных сценах в стране и за рубежом. Рубен Суренович неизменно оставался человеком прекрасных душевных качеств. Свое отношение к работе и жизни он щедро передавал молодому поколению. Светлая память о Рубене Суреновиче навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в телеграмме.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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