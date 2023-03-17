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    Соблюдался базовый принцип равномерного освещения СМИ деятельности партий и кандидатов – МИОР

    17 Марта 2023, 12:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития Канат Искаков заявил о том, что по итогам мониторинга СМИ выявлено незначительное отклонение от равномерного освещения СМИ деятельности партий и кандидатов. Однако это колебание находится в пределах допустимой статистической погрешности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Доля каждой из партии составляет 4,3 %. Был соблюден базовый принцип равномерного освещения СМИ. Тем не менее, на телеканалах во время эфира равномерность распределена практически с минимальными отклонениями в пользу той или иной партии от 0,3 до 1 %. В печатных СМИ диапазон колебания варьировался от 0, 1 до 0,3%. В целом полагаю, что незначительное отклонение колебания находится в пределах допустимой статистической погрешности», - сказал на заседании ЦИК Канат Искаков.

    Что касается агитационных материалов в СМИ, по его словам, здесь нет требований по равномерности, так как возможность избирательных фондов у каждой из партий были разные. Отличались и информационные стратегии предвыборных штабов в рамках избирательной комиссии.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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