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    Собирать деньги на подарок учителям запретили в СКО

    26 Мая 2023, 20:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области руководитель управления образования Назир Жашибеков напомнил, что собирать деньги на подарки школам и учителям запрещено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге по итогам учебного года Назир Жашибеков сообщил, что 31 мая после окончания уроков пройдут классные часы, 1 июня – линейки в формате празднования Дня защиты детей.

    «При организации торжественных мероприятий, классных часов, линеек, мероприятий по вручению аттестатов, в целях соблюдения педагогической этики, предупреждению коррупционных правонарушений, не допускается сбор средств с родителей на проведение мероприятий, на привлечение аниматоров, праздничных ивент-агентств, частных студий. Запрещается сбор средств на подарки администрации школ и педагогам», - сказал Назир Жашибеков.

    В этом году в регионе 9 классов заканчивают 6 707 человек, 11 классов - 3 345.

    109 выпускников претендуют на высшую школьную награду «Алтын белгі», на аттестат с отличием - 200 одиннадцатиклассников и 379 - выпускников девятых классов.

    Вручение документов об образовании пройдет в стенах школ с 20 по 22 июня.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Регионы Педагоги Петропавловск школа
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