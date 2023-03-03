Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Собаку спасли из-под завалов на 25-й день после землетрясений в турецком Хатае

    3 Марта 2023, 22:31

    АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Сегодня, на 25-день после землетрясения, из здания в районе Антакья провинции Хатай во время работ по уборке мусора спасли собаку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

    В здании в районе Антакья провинции Хатай, где бригады Эрзурумского AFAD, Главного управления лесного хозяйства и Специального провинциального управления Караман под контролем подразделений безопасности начали работы по вывозу мусора, обнаружили живую собаку.

    В ходе работ под завалами была обнаружена собака-терьер. В пространстве, где застряла собака, была обнаружена еда, что помогло ей выжить.

    Собака для ветеринарного контроля была отправлена ​​в передвижную клинику.

    6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции возросло до 45 089 человек.

    В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе казахстанцы. За время работы казахстанских спасателей из-под завалов спасено 8 человек и извлечено более 80 тел погибших. В Алматы уже наградили спасателей, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения в Турции.

    Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода. Исследователь Франк Хугербитс из Нидерландов, предсказавший мощное землетрясение в Турции, предупредил о новых возможных катастрофах в начале марта.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Мировые новости Животные Спасение Землетрясение в Турции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение магнитудой 4 балла зафиксировали в Турции
    Ущерб от разрушительных землетрясений посчитали в Турции
    Великобритания и Новая Зеландия запретили госслужащим использовать TikTok
    Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с визитом Россию 20 – 22 марта
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров