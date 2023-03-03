Собаку спасли из-под завалов на 25-й день после землетрясений в турецком Хатае

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Сегодня, на 25-день после землетрясения, из здания в районе Антакья провинции Хатай во время работ по уборке мусора спасли собаку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

В здании в районе Антакья провинции Хатай, где бригады Эрзурумского AFAD, Главного управления лесного хозяйства и Специального провинциального управления Караман под контролем подразделений безопасности начали работы по вывозу мусора, обнаружили живую собаку.

В ходе работ под завалами была обнаружена собака-терьер. В пространстве, где застряла собака, была обнаружена еда, что помогло ей выжить.

Собака для ветеринарного контроля была отправлена ​​в передвижную клинику.

6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции возросло до 45 089 человек.

В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе казахстанцы. За время работы казахстанских спасателей из-под завалов спасено 8 человек и извлечено более 80 тел погибших. В Алматы уже наградили спасателей, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения в Турции.

Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода. Исследователь Франк Хугербитс из Нидерландов, предсказавший мощное землетрясение в Турции, предупредил о новых возможных катастрофах в начале марта.

